Campagne de vaccination contre le Covid-19 : en Allemagne, un lent démarrage et déjà un premier couac

Comme en France, la campagne de vaccination anti-Covid-19 a débuté officiellement dimanche 27 décembre en Allemagne, même si les premières vaccinations ont eu lieu dès samedi soir dans une maison de retraite. Un seul vaccin est administré pour le moment, celui développé par la petite société allemande BioNTech et distribué par le géant pharmaceutique américain Pfizer. Ce lancement a été assez lent et encore très limité.

Une rupture de la chaîne du froid n’a pas permis de commencer la vaccination dans sept cantons de Bavière. L’information a fait l’ouverture des journaux. Seul impair pour cette première livraison de 150 000 doses qui seront suivies de 520 000 autres lundi. "C’est tout simplement trop peu" a jugé le dirigeant bavarois car dans les faits, d’ici fin mars, le nombre de doses attendues ne couvre pas les besoins des huit millions et demi d’Allemands prioritaires. "C’est une première étape, mais elle est importante, tempère Peter Tschentscher, le maire de Hambourg. C’est normal qu’au début cela se fasse lentement."

Des voiturettes pour la vaccination mobile

À Berlin par exemple, n’est ouvert depuis hier qu’un seul centre sur les six prévus pour la campagne de vaccination, celui de l’Arena, une salle de concert du quartier de Treptow. "On est venus jeter un œil parce qu’on sait qu’on va devoir y venir", explique Renate, 82 ans, venue avec son mari observer le site. Elle affirme ne pas avoir peur du coronavirus "parce qu’on est déjà bien trop vieux mais il faudra bien se faire vacciner, surtout en espérant que ça aide les autres". Il fait quasiment zéro degré. Une longue file d'attente se forme au cours de la journée, des femmes et des hommes masqués, tous des soignants, essentiellement du personnel intervenant en soins intensifs. Les 80 cabines de ce centre vont tourner à plein sur rendez vous. Elles ne fonctionnent que sur invitation reçue au domicile des personnes les plus à risque, comme les plus de 80 ans.

Peter sort à l'instant du centre. Il est un ancien médecin qui vient de fêter ses 84 ans. "En étant l'un des premiers vaccinés, je veux montrer le bon exemple à tous mes anciens patients, leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de cette vaccination."

Je pense que bientôt, je pourrai avoir des contacts avec ma famille et j'espère me sentir en sécurité, une fois le rappel effectué dans trois semaines. Peter, 80 ans, un des premiers vaccinés en Allemagne à franceinfo

Pour celles et ceux qui, à l'inverse de cet homme, ne peuvent se déplacer, les régions allemandes ont organisé des équipes mobiles pour aller dans les maisons de retraite, notamment. Dans la capitale, par exemple, circulent 60 voiturettes capables chacune de vacciner 50 personnes par jour