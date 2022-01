AstraZeneca : enquête sur un vaccin mal-aimé

S’il incarnait l’espoir en mars 2021, le vaccin AstraZeneca n’est à présent plus livré en pharmacie ni dans les établissements de santé. Mais où sont passées les doses ? Près de Paris, un grossiste distribue des vaccins. Les dernières livraisons d’AstraZeneca remontent au mois de juillet. "76 000 doses nous sont restées ensuite. Pour ces doses-là, ce sont des dates qui arrivent à péremption, donc nous avons dû les détruire comme n’importe quel médicament", rapporte une pharmacienne. Au total, 210 000 doses ont été perdues.

Encore 9 millions de doses à recevoir

L’hiver dernier, le Premier ministre et le ministre de la Santé recevaient pourtant chacun une dose d’AstraZeneca. Il aura fallu une suspension, après des cas de trombose, pour faire chuter l’image du vaccin. En juillet, le couperet tombe : plus de commande pour le groupe suédois. "Il est raisonnable que la suite de la vaccination se fasse avec les meilleurs vaccins, ou en tous cas ceux qui sont les plus efficaces, les vaccins ARN", commente le professeur Alain Fischer. Aujourd’hui, la France ne commande plus de doses, mais devrait en recevoir encore 9 millions, déjà achetées. Sur les 34 millions de doses d’AstraZeneca reçues par la France, 27 ont été orientées vers le dispositif de solidarité Covax.