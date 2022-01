À Verdun, des patients Covid suivis à distance

Hospitalisée suite à une affection liée au Covid il y a un mois, Noëlle a pu rentrer chez elle au bout de quinze jours, grâce à un bracelet connecté. Elle le porte en permanence depuis sa sortie de l'hôpital de Verdun.

Relié jour et nuit à un téléphone, ce bracelet transmet au service de pneumologie, les données vitales de la patiente telles que sa saturation en oxygène, son rythme cardiaque ou encore respiratoire. Ces données sont, ensuite, transmises une fois par jour. En cas de dégradation de son état de santé, l'infirmière de l'hôpital chargée de la surveillance des patients, peut l'appeler, et décider de la revoir ou de la rediriger vers son médecin traitant.

On m'a installé un appareil à oxygène et avec cette montre, c'est très rassurant, le jour où il y a un problème, ils vous téléphone aussitôt

Actuellement douze patients sous oxygène sont suivis à distance. Cela permet de libérer autant de lits, pour d'autres patients, dans le service dédié au Coronavirus

Avec ce dispositif, on gagne plusieurs jours d’hospitalisations, parce que sinon on hésiterait à faire sortir des malades avec des débits en oxygène un peu élevé et pas forcément tout à fait stable