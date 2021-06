Vaccin contre le Covid-19 : moins de 50 % des personnes obèses ont reçu une première dose

Les personnes obèses sont parmi les premières victimes du Covid-19. Pourtant, parmi les personnes à risques, ce sont les moins vaccinées. Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, est restée longtemps enfermée chez elle, par peur d'attraper le virus. Elle est désormais vaccinée, mais regrette d'avoir dû attendre le mois de mai pour que les personnes obèses deviennent prioritaires. "Il y a huit millions d'obèses en France, c'est à dire qu'il faut huit millions de vaccins, pendant un temps on ne les a pas eus (…), avance-t-elle. Après, est-ce que les gens s'identifient eux-mêmes comme rentrant dans une problématique de surpoids ou d'obésité ?"

21% des personnes obèses totalement vaccinées

Aujourd'hui, 47 % ont reçu une première dose, et 21 % sont totalement vaccinés. Insuffisant, selon le Dr. Alexandre Cortes, chef de service de chirurgie viscérale et digestive de l'hôpital de Coulommiers (Seine-et-Marne). "Beaucoup d'obèses sont des malades défavorisés, des fois [ce sont] des malades qui n'ont pas accès à la médecine, et souvent c'est des malades qu'on a du mal à aller chercher pour les prendre en charge", explique ce dernier. Avec les problèmes de poids, beaucoup développent d'autres pathologies. Nora Amine, après de mauvaises expériences avec le corps médical, craint notamment d'avoir "des effets secondaires qui ne soient pas bons".

Parmi nos sources :

- Collectif national des associations d'obèses

- Assurance maladie

Liste non exhaustive.