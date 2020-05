Vacances : Gérardmer s'active avant le retour des touristes

Entre forêts, lacs et montagnes, la vallée de Gerardmer, dans les Vosges espère bien faire le plein de touristes dans les prochains jours. Mardi 2 juin, avec le début de la deuxième phase de déconfinement, la limitation des déplacements à 100 kilomètres de son domicile va être levée. Le secteur du tourisme, à l'arrêt depuis l'arrivée de la crise sanitaire du coronavirus, espère que cette date marquera le début de la saison estivale.

"Ça nous a surpris, donc on s'active"

Dans la commune de la région Grand Est, un des foyers de l'épidémie, le passage en zone verte, synonyme d'ouverture des bars et des restaurants, annoncé jeudi 28 mai par le gouvernement, a été une agréable surprise. "Ça nous a surpris, donc on s'active. On sera ouvert mardi", explique le gérant d'un bar de Gérardmer. "On va pouvoir retrouver une clientèle de toute la France et retrouver une activité", se réjouit un autre restaurateur.





