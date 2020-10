Vacances de la Toussaint : malgré le coronavirus, où peut-on encore partir en Europe ?

C. Gillard

C. Gillard France 3 France Télévisions

Les vacances de la Toussaint ont démarré samedi 17 octobre en France, mais avec le coronavirus, beaucoup de Français qui auraient aimé partir en voyage en Europe hésitent. Pourtant, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Croatie, en Suède, en Pologne, au Luxembourg notamment, il est encore possible de partir sans restrictions particulières. "Tout au plus, on vous demandera une fiche de renseignement à l'arrivée ou de prendre votre température. Facile dans ces conditions donc de réserver un séjour de dernière minute", explique la journaliste Charlotte Gillard sur le plateau du 12/13, mardi 20 octobre.

Des restrictions et des frontières carrément fermées

"En revanche, ça se corse dans la plupart des autres destinations", tempère la journaliste de France 3. Une quinzaine de pays européens imposent en effet des restrictions aux voyageurs français. D'autres, comme le Danemark, la Hongrie ou encore la Finlande ont carrément décidé de garder leurs frontières fermées.