Union européenne : le sommet des 24 et 25 septembre reporté d'une semaine après un cas de Covid-19

Le sommet européen des 24-25 septembre a été reporté aux 1er et 2 octobre après un cas de Covid-19 dans l'entourage du président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé son porte-parole, mardi 22 septembre. Le président "a appris aujourd'hui qu'un officier de sécurité, avec lequel il a été en contact étroit au début de la semaine dernière, a été testé positif au Covid-19", a précisé le porte-parole dans un tweet.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.



The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.