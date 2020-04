Travailler plus après le déconfinement ? "On veut rendre fous les Français", estime Xavier Bertrand

Le président de la région Hauts-de-France réagissait aux déclarations de la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher.

C'est devenu un des sujets qui agitent le milieu politique : faudra-t-il demander des efforts aux travailleurs français pour aider à relancer l'économie après le confinement ? "Il faudra probablement travailler plus", a ainsi estimé la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Agnès Pannier-Runacher samedi. Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand est entré dans le débat, dimanche 12 avril, réagissant avec colère : "Mais qu'est-ce qu'on veut, on veut rendre fous les Français ?"

"L'austérité, c'est ce qui nous a mis dans cette situation"

Invité de BFMTV, l'ancien membre des Républicains a expliqué se mettre à la placee d'un salarié : "Je me demande si mon entreprise va rouvrir, ma vie est complètement changée du tout au tout, j'ai moins de pouvoir d'achat parce que j'étais au chômage partiel, je ne suis pas responsable de tout ça, et on me dit qu'à la sortie c'est moi qui vais payer la facture ?"

"Si à la sortie de cette crise, la réponse c'est l'austérité, ils n'ont rien compris du tout", a poursuivi celui qui lui-même été ministre de la Santé, sous Jacques Chirac, et du Travail, sous Nicolas Sarkozy. "L'austérité, les logiques comptables, c'est ce qui nous a mis dans cette situation-là, notamment pour les enjeux de santé et de production des biens de santé", estime-t-il.

Le sujet oppose également le Medef, dont le président Geoffroy Roux de Bézieux veut "poser la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés", à la Cfdt, dont le secrétaire général Laurent Berger juge ce scénario "totalement indécent".