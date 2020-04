Transports : "S'il vous plaît, venez avec un masque", implore le président de la SNCF

Après le 11 mai, le nombre de trains en circulation devra petit à petit revenir à la normale, mais à l'intérieur des rames seulement un siège sur deux sera disponible. Invité du 20 Heures, le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a exhorté les Français à respecter le port du masque obligatoire dans les transports en commun. "S'il vous plaît, venez avec un masque, rentrez dans une gare avec un masque. C'est le meilleur comportement, le plus civique, pour qu'on puisse réussir ce rendez-vous du 11 mai", a-t-il déclaré.

"Prolongez le télétravail le plus longtemps possible"

Jean-Pierre Farandou a par ailleurs confirmé que des masques seraient vendus à l'intérieur des gares, dans les points Relay. Par ailleurs, le président de l'entreprise de chemin de fer a conditionné le bon fonctionnement des mesures barrière à la poursuite de télétravail. "Je m'adresse à la fois aux salariés et aux chefs d'entreprise : prolongez le télétravail le plus longtemps possible et le plus massivement possible. Parce qu'il faut d'abord laisser les places à ceux qui en ont absolument besoin."

