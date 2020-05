Tous à la maison ! Une rentrée des classes un peu spéciale

Une rentrée des classes un peu spéciale (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Avec le déconfinement, les écoles doivent rouvrir leurs portes lundi prochain, d’abord aux enseignants puis aux enfants... mais tous les élèves ne retourneront pas forcément en classe. Et pour ceux qui retrouvent leur maitre et maitresse, les règles de vie à l’école vont changer… Sur cette rentrée des classes un peu spéciale, les enfants ont laissé beaucoup de questions sur le répondeur de Salut l'info !



Cantine, récréation, effectif… des changements à l'école



Mariam, 9 ans, se demande par exemple si ce sont les parents qui décident du retour à l'école. Thomas, 9 ans lui aussi, veut savoir pourquoi certaines classes rouvriront plus tard. Diane, 8 ans, s’intéresse au menu de la cantine... Récréation, nettoyage des classes, disposition des bureaux et des tables, calendrier de la reprise... dans l'émission du jour, on répond aux questions des enfants sur cette rentrée un peu particulière. Et pour savoir concrètement comment ça va se passer, Antony Douezy, directeur d’école dans les Deux-Sèvres, raconte comment il s’organise avec ses enseignants et sa mairie pour accueillir les élèves en toute sécurité.

Car il y a des consignes à respecter pour tous : les gestes barrières, la distance entre les élèves, un nombre d’élèves maximum… Mais il faut savoir que chaque ville et chaque école peut s’organiser un peu différemment. Certaines communes ont même décidé de ne pas rouvrir les écoles pour l’instant. Pour les élèves qui vont reprendre le chemin de l'école et donc de la cour de récréation, Rémi d'Astrapi leur donne une idée pour jouer entre copains tout en respectant les gestes barrières, une activité qui fonctionne aussi pour les enfants qui restent à la maison. Bonne écoute !

