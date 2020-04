Tous à la maison ! Le quotidien des soignants et leurs enfants (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Avec l’épidémie de Covid19, le travail des soignants est bousculé, tout comme le quotidien de leurs enfants. Pas facile tous les jours pour la vie de famille, face à l’inquiétude et la peur du virus. Héléa a 10 ans et avec sa famille et son coach vocal, elle a réécrit les paroles d’une chanson de Soprano pour donner « du courage » à sa maman qui travaille à l’hôpital. "J'ai beaucoup peur qu'elle soit malade, plein de gens en meurent et ça me stresse beaucoup" raconte la fillette, fan de Soprano. Laetitia, sa maman, est aussi inquiète mais elle garde intacte sa motivation pour soigner les malades et sortir de cette épidémie. Toutes les deux demandent d’ailleurs à chacun de bien respecter le confinement, pour stopper la contamination et aider les soignants. « Pour que tout reprenne, la belle vie », raconte Héléa.

Solidarité pendant le confinement

Pour ces soignants et tous ceux qui continuent à travailler, en supermarché ou dans la police, la solidarité s’organise : des appartements leur sont prêtés gratuitement, de la nourriture et des repas sont donnés, sans compter les applaudissements chaque soir à 20 heures… de quoi réchauffer le cœur des soignants, mis à l’épreuve par cette période.

La solidarité opère aussi dans les écoles, où des enfants de soignants et d’autres professions continuent d'être accueillis. Comme Ulysse, 9 ans. Sa mère travaille en Ehpad. Et ici aussi, la solidarité marche à fond : livraison de repas préparés par le chef étoilé Simone Zanoni et dessins d’enfants envoyés à des soignants et des personnes âgées. Et même les stars se mettent à la solidarité : Mcfly et Carlito et même l’équipe de France de football !

Sur notre répondeur réservé aux enfants, Santiago, 8 ans, raconte l’envers de la médaille à la maison : c’est un peu « galère » parfois de s’organiser avec une maman médecin et un papa qui doit tout gérer à domicile. Y compris l’ennui de ses enfants. Sur notre répondeur, Estelle nous en parle aussi et nous donne des idées d’activités pour bien s’occuper. Bonne écoute !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.