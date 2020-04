Tous à la maison ! Confinement et familles séparées (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pendant ce confinement, c’est chacun chez soi... les enfants, eux, vivent parfois chez l’un ou l’autre des parents... s’ils sont séparés ou obligés de travailler dans une autre ville pendant cette période... Dans l'émission du jour, on parle des familles séparées. La psychologue Nadège Larcher donne des conseils aux enfants pour bien vivre cette situation.

Distance, manque et dispute…

L'émission du jour répond par exemple à Charline, 9 ans, qui se demande comment faire quand on a des parents séparés pour se déplacer. De son côté, Candice, 9 ans, est en garde alternée avec des demi-sœurs et parfois, « ça part en œufs brouillés » et en dispute. La psychologue lui donne des règles à mettre en place entre enfants et à proposer aux adultes pour régler ces situations de tensions. La spécialiste des émotions donne aussi des conseils à Victorine, 9 ans, qui manque de son père, il travaille loin de la maison en ce moment.

Sur notre répondeur, les enfants continuent de raconter leurs activités pour s'occuper, comme Louisa, 5 ans, qui fait de la couture avec sa maman. Et pourquoi ne pas s'y mettre aussi ? Pour s'occuper les mains et se protéger du virus en même temps, Rémi d'Astrapi donne un mode d'emploi pour créer son masque à la maison, même s'il ne remplace pas les vrais masques de professionnel.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.