Tous à la maison ! Chien, chat... Les animaux domestiques peuvent-il attraper le Covid19 ?

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Les enfants ont encore beaucoup d'interrogations sur l'origine animale du Covid19. Baptiste, 10 ans, a par exemple entendu des rumeurs évoquant le pangolin et la chauve-souris. Mais qu'en disent les chercheurs ? Et d'ailleurs, pourquoi un virus pourrait aller sur les humains mais pas les animaux, demande Abel, 7 ans et demi. On en parle dans l'émission du jour avec un virologue de l'Institut Pasteur, Etienne Simon-Lorière.

De leur côté, Perceval et Romane, 9 et 10 ans, s'inquiètent pour leur chien et leur chat. Les animaux domestiques peuvent-ils attraper le virus et le transmettre ? L'émission du jour fait le point sur les recommandations des autorités et la recherche scientifique, toujours en cours sur ce sujet. En attendant d'en savoir plus, des vétérinaires et médecins conseillent de prendre des précautions d'hygiène dont certaines sont valables même en temps normal : ne pas se faire lécher le visage par son chien, bien se laver les mains avant et après avoir été en contact avec son animal... ou encore, éviter de s'en approcher quand on est atteint du Covid19. Mais surtout, on ne l'abandonne pas !

