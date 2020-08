Tourisme : un bilan contrasté sur l'ensemble du territoire

Sur l’ensemble de la France, les hôtels ont été à moitié vide. "Ils ont été remplis à seulement 55%", indique le journaliste Jean-Paul Chapelle depuis le plateau du 20 heures. "C’est beaucoup moins que l’été dernier, avec 75 % de fréquentations". Derrière cette moyenne, il y a de grosses différences avec les grandes villes comme Lille, avec 44% de d’occupation des hôtels. Le littoral atlantique, quant à lui, a fait le plein, avec 82% d’occupation.



Une hôtellerie économique qui en sort gagnante

Le tourisme a également souffert, à Paris comme ailleurs, de l’absence des touristes étrangers. "Une absence qui a pénalisé le haut de gamme. L’hôtellerie économique tire son épingle du jeu, avec plus de réservations dans les deux étoiles que les cinq étoiles", explique Jean-Paul Chapelle. "Les Français ont préféré les gîtes et locations de maisons sur Airbnb, notamment dans les départements ruraux et montagneux".

