Tourisme en Europe cet été : "Il est important qu'au 15 juin, on puisse avoir la vision d'ensemble qu'il sera possible de faire ou pas" assure Jean-Baptiste Lemoyne

Le secrétaire d'État chargé du Tourisme rappelle la création d'une plateforme qui agrège "toutes les données pratiques pour pouvoir faciliter les déplacements et les informations pour préparer ses déplacements en Europe".

"Il est important qu'au 15 juin, on puisse avoir la vision d'ensemble qu'il sera possible de faire ou pas" en terme de déplacements en Europe cet été, a déclaré ce mercredi 20 mai sur franceinfo Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme. Il a participé ce mercredi 20 mai à une réunion des ministres l'Union européenne sur la gestion des frontières face à l'épidémie de coronavirus.

>> Coronavirus : suivez l'évolution de la pandémie et de ses conséquences dans notre direct

Le 15 juin, c'est une date autour de laquelle on sera en mesure, au niveau européen, de donner justement des éléments de calendrier pour l'ensemble des États membres.Jean-Baptiste Lemoyneà franceinfo

"La Commission a d'ailleurs annoncé le lancement d'une plateforme qui agrège justement toutes les données pratiques pour pouvoir faciliter les déplacements et les informations pour préparer ses déplacements en Europe", a ajouté le secrétaire d'État.