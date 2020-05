DIRECT. Coronavirus : le Brésil passe pour la première fois la barre des 1 000 morts en 24 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: "Le Grand-Est se rapproche du vert", écrit le quotidien régional L'Alsace. "Avec 233 patients Covid en réanimation dans la grande région, pour 471 lits avant l’épidémie, auxquels s’ajoutent des patients non Covid, la région devrait passer au vert", écrit le journal. "Mais la carte des couleurs verte ou rouge du 7 mai a été figée jusqu’au 2 juin", a rappelé Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, souligne L'Alsace.





: Libération titre sur le "boomerang judiciaire" en plus de la crise sanitaire, en mettant en une le Premier ministre, Edouard Philippe, avec Olivier Véran, ministre de la Santé, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Le quotidien revient sur les dizaines de plaintes contre les ministres devant la Cour de justice de la République mais évoque également des contentieux locaux ou liés au travail.







: Faisons un arrêt au kiosque pour survoler les unes de ce matin. "Devrons-nous travailler plus pour surmonter la crise ?", s'interroge Le Figaro. Cette question du quotidien conservateur n'est pas surprenante. Depuis plusieurs semaines, des politiques de droite s'en prennent, entre autres, aux 35 heures. "Pendant une année, il faudra accepter de travailler jusqu’à 37 heures par semaine", a par exemple estimé sur franceinfo Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs Les Républicains. "Nous ne nous sommes jamais remis des 35 heures", a déclaré, hier, sur franceinfo Gérard Larcher, président (Les Républicains) du Sénat.







: Le secrétaire général de l'ONU relève que l'Afrique a "rapidement réagi face à la pandémie", et que "jusqu'à présent, le nombre de cas signalés est plus faible que ce que l'on craignait". Mais la pandémie, selon lui , n'en est "qu'à ses débuts" en Afrique, où "les perturbations pourraient s'intensifier rapidement". Il rappelle que "les pays d'Afrique doivent bénéficier du même accès rapide, équitable et abordable à tout vaccin et traitement à venir, qui doivent être considérés comme des biens publics mondiaux".

: "La pandémie menace les progrès accomplis en Afrique. Elle aggravera les inégalités existantes et accentuera la faim, la malnutrition et la vulnérabilité face à la maladie." C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, estimant que des millions de personnes "pourraient basculer dans la pauvreté extrême" en Afrique avec la pandémie de Covid-19.

: Si les maires qui ont discuté hier avec Emmanuel Macron sont favorables à un second tour en juin, ce n'est pas l'avis de tous les élus. "La société française n'est pas prête", estime auprès de franceinfo le maire radical de Tours, Christophe Bouchet. Pour lui, les recommandations du Conseil scientifique en reviennent à "une quasi-impossibilité d'organisation".

: Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit s'entretenir aujourd'hui avec les chefs de partis pour discuter de ce second tour. Hier, Emmanuel Macron a reçu par visio-conférence une vingtaine de maires, dont Anne Hidalgo (Paris), Jean-Claude Gaudin (Marseille), Gérard Collomb (Lyon) ou encore François Baroin (Troyes), le président de l'Association des maires de France. "L'ensemble des intervenants ont fait part de leur souhait de voir les élections et le second tour se dérouler au plus vite. La date du 28 juin a été évoquée", a affirmé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.

: Le second tour des municipales va-t-il avoir lieu en juin ? La question était déjà épineuse. Elle l'est toujours, peut-être même davantage, après l'avis rendu, hier, par le Conseil scientifique. Ce dernier n'est pas opposé à un second tour en juin mais met alerte sur les dangers liés à la campagne qui sera menée : "pas sur le terrain, pas dans les marchés, ni à domicile".

: Le Brésil a pour la première fois dépassé, hier, le cap des 1 000 morts quotidiens du Covid-19. De son côté, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro ne cesse d'appeler à une reprise du travail.

: Il est un peu plus de 6 heures, que retenir de l'actualité ?



• Le second tour des élections municipales aura-t-il lieu en juin ? Edouard Philippe doit s'entretenir aujourd'hui avec les chefs de partis pour en discuter alors que le conseil scientifique a dit, hier, ne pas être opposé à la tenue de ce second tour, tout en mettant en garde sur la campagne qui sera menée : "pas sur le terrain, pas dans les marchés, ni à domicile".



• La France comptait hier soir 28 022 morts du coronavirus dans l'Hexagone. Il s'agit d'un chiffre révisé à la baisse par rapport à lundi.



• Huit nouveaux foyers de contamination ont été détectés dans le Grand Est depuis dix jours, indiquent les autorités locales.



• Le Brésil a pour la première fois dépassé, hier, le cap des 1 000 morts quotidiens du Covid-19. La forte progression au Brésil porte le total des morts à près de 18 000 dans le pays, qui déplore plus de la moitié des plus de 30 000 décès d'Amérique latine et des Caraïbes.