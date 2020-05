Tour d'Europe des plages : comment la Belgique prépare son littoral pour cet été

À Knokke-le-Zoute, en Belgique, ce sont douze kilomètres de plages désespérément vides que l'on retrouve. Malgré un soleil de plomb, toujours pas le droit de se poser sur le sable, mais les plagistes, eux, sont prêts, et veulent montrer qu'il est possible d'adapter leurs installations. Les transats sont éloignés et séparés d'une toile. Sur cette plage privée, il n'y aura que 100 transats, au lieu de 200 habituellement. Des places réservables par téléphone.

Un système de réservations sur les plages d'Ostende

Les plages publiques de la station doivent aussi préparer l'affluence des prochains jours et faire respecter les distances de sécurité. La mairie a décidé de délimiter les espaces avec des filets en plastique pas très esthétiques. À 40 kilomètres de là à Ostende (Belgique), le maire veut imposer un système de réservations sur smartphone pour accéder aux quatre plages du centre pour ne pas avoir à refouler les touristes. Un quota de places sera dédié aux résidents et aux clients d'hôtels. Avec 67 kilomètres de littoral, la Belgique est obligée de faire respecter un système d'accès réservé à ses plages cet été.

