Toulouse : pré-rentrée pour les enseignants en vue du retour en classe de certains élèves

C'est la réunion des professeurs le lundi 11 mai au matin dans l'école germaine Tillion, à Toulouse (Haute-Garonne). Très vite, les questions d'ordre sanitaire sont abordées. Une vingtaine d'élèves seulement, répartis en trois classes, doivent reprendre le chemin de l'école dès le 12 mai. L'établissement en accueille d'ordinaire 180 en maternelle et en primaire. Chaque professeur a contacté les parents pour connaître les besoins et organiser au mieux l'espace de travail.



Des mesures sanitaires strictes

Dans les salles de classe, les tables sont espacées de plus d'un mètre. Chaque élève bénéficie de son propre matériel. Interdiction de prêter ses affaires à un camarade. À l'extérieur, les temps de récréation également seront encadrés. Des mesures sanitaires strictes pour les élèves et une exigence renforcée pour le personnel de ménage. Ils sont huit à s'occuper des locaux, soit un de plus qu'à la normale.

