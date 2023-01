Tests Covid-19 sur les voyageurs arrivant de Chine : Pékin juge la situation "inacceptable" et évoque de possibles "contre-mesures"

Une douzaine de pays, dont la France, ont décidé d'imposer des tests PCR à ces passagers, alors que la Chine est frappée par de nombreux nouveaux cas.

Pékin a condamné mardi 3 janvier la décision d'une douzaine de pays d'imposer des tests Covid-19 aux voyageurs en provenance de Chine. Le régime pourrait prendre des "contre-mesures" en représailles. Ces mesures sont "dénuées de base scientifique et certaines pratiques sont inacceptables", a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

Au nom du principe de précaution, une douzaine de pays ont décidé d'imposer des tests PCR aux voyageurs en provenance de Chine, touchée par une déferlante de cas de Covid. Le Maroc a interdit purement et simplement l'entrée sur son territoire à tous les voyageurs en provenance de Chine, "quelle que soit leur nationalité".

La France estime être "dans son rôle"

La Chine maintient ses frontières largement fermées aux ressortissants étrangers depuis 2020. Le pays ne délivre plus de visas touristiques depuis bientôt trois ans et impose une quarantaine obligatoire à l'arrivée. Cette mesure d'isolement sera levée le 8 janvier mais un test de dépistage de moins de 48 heures restera exigé avant d'arriver sur le territoire chinois. Cette décision coïncide avec la reprise attendue et progressive de voyages à l'étranger par les Chinois après trois ans de frustration.

Interrogée sur les déclarations de la Chine, la Première ministre, Elisabeth Borne, a estimé sur franceinfo mardi que le gouvernement était "dans son rôle en protégeant les Français".