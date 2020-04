Télétravail : un enfer dans les zones blanches

Avec la mise en place du confinement, il y a six semaines, de nombreux salariés se sont mis au télétravail. Pourtant, pour certains travailleurs qui vivent dans des zones blanches, ce recours est très compliqué. "On a un signal qui est très fluctuant. Là j'ai trois barres, tout à l'heure je n'en avais plus qu'une", explique Gérard Guillaume, le maire de la commune Montmorin, dans le Puy-de-Dôme, pourtant pas officiellement en zone blanche.



Même téléphoner est compliqué

"Les opérateurs vérifient qu'on a un signal. Donc ils considèrent qu'effectivement, on a le téléphone, mais on n’a pas les débits. Donc tant qu'on n’avait pas les débits, les gens arrivaient à avoir des communications. Ça marchait plus ou moins bien. Dès qu'il a fallu qu'on se mette en télétravail, ce n'est plus la même chose", regrette l'élu. Dans les différents hameaux qui constituent le village, il est même parfois compliqué de téléphoner.





