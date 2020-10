Strasbourg : multiplication des contrôles de police dans les bars et restaurants pour vérifier le protocole sanitaire

Des terrasses bien pleines à Strasbourg (Bas-Rhin) et un protocole sanitaire strict, alors que l'épdémie est en pleine recrudescence en France. Des policiers procèdent à des contrôles aléatoires. Présence de gel hydroalcoolique, port du masque, respect des distances, les mesures sanitaires imposées dans les bars et les restaurants sont scrutées de près. "En arrivant je me suis dit 'houlà on va avoir un souci', puis on se rend compte que tout le monde est assis, que cela ne circule pas, qu'il y a une bonne gestion de l'établissement. Donc pour nous à ce niveau là je ne vois pas grand-chose à redire sur le respect des règles et de la distanciation", confie un policier.

Éviter la fermeture des établissements

Sur une dizaine d'établissements visités il n'y a eu aucune verbalisation, juste quelques rappels à l'ordre. Ces rondes sont organisées plusieurs fois par semaine. Objectif : éviter la fermeture totale des établissements. Les bars et restaurants de Strasbourg restent donc ouverts jusqu'à nouvel ordre. Une dizaine de villes en France ont déjà imposé leur fermeture dès 22 heures.





