DIRECT. Coronavirus : Jean Castex reçoit les maires de grandes agglomérations pour discuter d'"éventuelles adaptations" des mesures sanitaires

: Bonjour @Celarc, @Laura et @Toulousain, je vous prie de pardonner pour ce malheureux oubli. Effectivement le Premier ministre Jean Castex va bien s'entretenir avec le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc dans la matinée.

: Pourquoi la ville de Toulouse et son maire J.L. Moudenc ne participent-ils plus a cette concertation ? La situation a Toulouse est tour aussi préoccupante qu'ailleurs.

: Bonjour Il me semblait que la métropole de Toulouse était aussi concernée

: Pourquoi Toulouse n’est pas dans les villes reçues au vue des taux de contamination ?

: On débute la revue de presse par Le Parisien. En pleine pandémie qui mobilise une majeure partie du personnel soignant, les médecins appellent "à ne pas oublier les autres malades" qui souffrent de cancers, de pathologies cardiaques ou ont besoin de greffes.





: Jean Castex reçoit ce matin les maires de Paris, Lyon, Lille Grenoble et Toulouse pour des concertations sur la situation de la pandémie et discuter d'"éventuelles adaptations" des mesures de restriction, a annoncé hier Matignon. C'est Anne Hildalgo, l'élue parisienne, qui ouvre le bal à 8h15, suivie par le maire de Lyon Grégory Douvet et le président de la métropole Bruno Bernard, puis Martine Aubry et Damien Castelain (mairie et métropole lilloise). Le maire de Grenoble Eric Piolle et le président de la métropole Christophe Ferrari ainsi que le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc terminerontces consultations en visio-conférence. Suivez notre direct.

Au total, 1 232 malades du Covid-19 sont désormais en réanimation dans le pays (contre 1 198 hier), dont 135 entrées sur les dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France.



• L'autopsie de Victorine Dartois révèle "une mort par noyade avec intervention d'un tiers", annonce le parquet de Grenoble. Le corps de la jeune femme a été retrouvé avant-hier, à proximité du domicile familial de Villefontaine.





La tempête Alex est attendue aujourd'hui dans le nord-ouest du pays, de la Vendée à la Normandie. Les vents pourront atteindre jusqu’à 140 km/h.



Pas de sanction pour Neymar (PSG) et Alvaro Gonzalez (OM). Les deux joueurs étaient accusés de propos discriminatoires lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille le 13 septembre dernier.