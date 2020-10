Covid-19 : les personnes déclarées comme cas contacts à risques et ne pouvant pas télétravailler n'auront pas de jour de carence

Le ministre de la Santé l'a annoncé, jeudi, lors de son point hebdomaire sur la progression de la pandémie en France.

Olivier Véran a annoncé, jeudi 1er octobre, que les personnes déclarées comme cas contacts à risques et ne pouvant télétravailler n'auront pas de jour de carence. "Lorsque les personnes contacts ne peuvent pas télétravailler (...), elles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire, une prescription d'isolement servant de jusitificatif auprès de leur employeur, a déclaré le ministre de la Santé", a-t-il déclaré lors de son point hebdomadaire sur la progression de pandémie de Covid-19 en France.

"Et pour faciliter la prescription de ces arrêts de travail, à compter du 3 octobre, les personnes appelées par l'assurance-maladie en raison de leur statut de cas contact à risque pourront procéder elles-mêmes à une demande directement en ligne via le site declare.ameli.fr. Ce téléservice qui est simple d'utilisation permettra de déterminer les dates de l'arrêt et garantira qu'aucun jour de carence de sera appliqué à la personne concernée."