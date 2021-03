Solidarité : les Restos du Cœur lancent leur grande collecte nationale

Les Restos du Cœur lancent leur nouvelle collecte nationale, vendredi 5 mars. Dans les grandes surfaces, les bénévoles distribuent des sacs aux clients qui souhaitent faire un don : conserves, légumes secs, produits d’hygiène ou pour bébé, toutes les denrées non périssables sont les bienvenues. L’association doit reconstituer ses stocks. ”Actuellement on est à fond de cale, on n'a plus grand chose dans les entrepôts, on a absolument besoin de cette solidarité, du partage, parce que si on veut vivre la suite de la campagne d’été, on doit remplir nos entrepôts, sinon on n’aura pas de quoi distribuer aux gens, donc c’est indispensable”, explique Luc De Backer, vice-président des Restos du Cœur de la métropole lilloise.

De plus en plus de bénéficiaires

En cette période de crise, les Restos du Cœur sont très sollicités : le nombre de bénéficiaires a bondi de 15%. “Ce n’est pas comme l’an passé, il y a beaucoup plus de monde”, confirme un bénéficiaire. D’ici à dimanche, les bénévoles espèrent récupérer une centaine de tonnes de denrées dans la métropole lilloise.

