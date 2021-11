Solidarité : les Français ont déclaré 2,85 milliards d'euros de dons en 2020

Malgré les crises et les tensions, les Français restent généreux. Les dons annuels ont augmenté en 2020 de plus de 7%.

En 2020, la générosité des Français a battu tous les records : 2,85 milliards d'euros de dons ont été déclarés, un chiffre en hausse de plus de 7%. Le Covid-19 et ses conséquences sociales ont souvent été l'élément déclencheur. "Je considère ça comme un devoir de citoyen de pouvoir aider quand on le peut", confie une jeune femme interrogée par les équipes de France Télévisions.



+15% pour les Restos du Cœur

Outre les dons en nature aux Banques Alimentaires, les associations qui viennent en aide aux plus démunis ont récolté en 2020 plus de 600 millions d'euros. Pour les seuls Restos du Cœur, les dons ont augmenté de 15%. Une ressource indispensable selon l'association, afin de faire face à une crise sociale qui pourrait s'installer dans la durée. "Ça nous a aidé pour tenir, (…) mais ce qui est important c'est de pouvoir nous préparer également pour l'avenir", estime Patrice Douret, le président de l'association. Les associations de défense de l'environnement enregistrent également une hausse de 19% des dons en 2020.