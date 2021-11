Solidarité : en France, les dons aux associations sont en hausse

Alors que la crise sanitaire joue les prolongations, les Français cultivent l’altruisme. Les dons aux associations n’ont jamais été aussi élevés avec une hausse de 7 %. Ainsi, le don moyen s’élève à 347€ chez les moins de 30 ans et à 665€ chez les plus de 70 ans. Défense de l’environnement, soutien aux plus démunis. En ces temps de pandémie, la recherche est également bien soutenue notamment par l'Institut Curie qui lutte contre le cancer.



Sur le podium du bon cœur, l’Île-de-France est en première position

Si les Français sont généreux, ils le sont différemment selon les régions. Sur le podium du bon cœur, l’Île-de-France est en première position, suivie de la Bretagne et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Nordistes et les Corses se situent en bas du classement. Pour rappel, les dons au profit des associations ouvrent un droit à la réduction d’impôt sur le revenu de 66 à 75 % du montant versé.