Royaume-Uni : des mini-banques alimentaires pour aider les plus démunis

La solidarité s’organise au Royaume-Uni. Au sein de son atelier situé à Londres, Sean Rodrigo s’applique à créer plusieurs mini-banques alimentaires en bois. Une fois confectionnées, elles sont mises en place dans plusieurs endroits de son quartier. Les habitants sont libres de venir y déposer ce qu’ils veulent. "J’ai pensé que c’était un bon moyen de collecter des denrées non périssables pour la bonne cause", confie l’artiste. "Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d’aide pour compléter la nourriture qu’ils achètent."

La demande d’aide alimentaire a explosé au Royaume-Uni

Lorsque les mini-banques alimentaires se retrouvent pleines, l’association PL84U Al-Suffa s’occupe alors de récupérer toutes les conserves pour les redistribuer à ceux qui en ont besoin. Un besoin vital dans un pays où la demande d’aide alimentaire a explosé depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Au Royaume-Uni, entre avril et septembre 2020, 1,2 million de colis ont été distribués par la banque alimentaire Trussel Trust, soit un quart de plus que l’année précédente.