Les blabla caisses, une solution pour recréer du lien social au supermarché

Entre les conseils de cuisine d'un côté et les nouvelles du bébé de l'autre, dans ce supermarché de Chartres, la caissière et ses clients prennent le temps de discuter, d'échanger et même de blaguer. Marie-Christine, l'hôtesse, s'est portée volontaire pour gérer cette blabla caisse, lancée à la mi-janvier.

Au départ, j'ai toujours aimé discuter avec les gens. Pour moi, cela m'a semblé évident et cela ne change rien à mon travail habituel. Marie-Christine Niochaut Hôtesse de caisse

Ralentir la cadence

A côté des caisses rapides, la blabla caisse ralentit la cadence. Les clients prennent leur temps. Destiné à recréer du lien social, ce concept importé en 2019 des Pays-Bas, a rencontré un certain engouement, sans doute lié à la pandémie. Ce temps d'échange est très précieux, notamment pour les personnes isolées. Certaines viennent même plusieurs fois par jour !

C'est vraiment un retour à la relation humaine, surtout au vu des deux dernières années qu'on a passées. Corinne Zilhlmann Chargée des relations clients

Carrefour a déjà déployé 150 caisses de ce type en France. La tendance fait des émules. D'autres enseignes lui emboitent aujourd'hui le pas.