Le joueur de foot Bryan Soumaré a financé 300 paniers repas pour des familles dans le besoin

Le milieu de terrain de Sochaux, Bryan Soumaré, qui avait lancé, lundi 9 novembre, un appel sur Twitter, pour proposer d'offrir des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin, en raison de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, a financé 300 repas, a-t-il annoncé dans un nouveau message, publié samedi 14 novembre. "Suite à mon post sur les réseaux sociaux, j'ai financé 300 paniers repas qui sont disponibles à Saint-Quentin pour les familles dans le besoin, s'est félicité le joueur de football.

"Si (...) vous êtes dans le besoin, il vous suffit de m'envoyer un message afin que je vous envoie l'adresse pour venir récupérer votre sac", a-t-il indiqué. Les paniers repas sont à retirer à Saint-Quentin (Aisne), la ville où Bryan Soumaré est né et a grandi. "Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé.(...) Ne va pas au lit et encore moins avec tes enfants, sans manger", avait-il écrit sur Twitter, lundi.