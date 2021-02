Des coupes de cheveux à 5 euros offertes aux étudiants par une coiffeuse de Caen

20% des 18-24 vivraient sous le seuil de pauvreté en France selon la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE). Alors, pour soutenir les étudiants en difficulté en temps de crise sanitaire, la patronne d’un salon de coiffure de Caen et ses employés ont décidé de se mobiliser.

Ils proposent sur le campus de l’université de la ville une coupe de cheveux à moins de 5 euros. "Ça fait vraiment du bien, car ça faisait plus de deux ans que je ne m’étais pas coupée les cheveux. C’est vraiment cher le coiffeur dans un budget étudiant", confie une étudiante venue se faire une nouvelle coupe à prix réduit, et se faire du bien au moral.

70 étudiants ont bénéficié de l'aide

"C’est mutuel. Nous on va se sentir utilises. On a envie de passer une bonne journée avec les jeunes et eux aussi ça leur fait du bien de sortir de l’isolement, d’avoir un moment de sociabilité. Aller chez le coiffeur, c’est prendre soin de soi, on va se sentir mieux, c’est un échange social." affirme Aurélie Hélaine, gérante du salon Koklika.

Au total, 70 étudiants seront passés sous les mains de ces coiffeurs solidaires.