Solidarité envers les soignants : du trombone chaque soir à 20 heures

Cela fait plus de bruit que taper dans ses mains. Beaucoup plus de bruit. Tous les soirs à 20 heures, alors que ses voisins remercient le personnel soignant en applaudissant, Philippe sort son enceinte, son pupitre… et son trombone. Quinze minutes de concert où il reprend des classiques de la chanson française, pour le plus grand plaisir des habitants de son quartier de Belfort (Territoire-de-Belfort).



"Il nous fait un petit peu rêver"

"Tout le monde se rassemble autour de lui et on est fier de lui. C'est tout un quartier qui suit", s'enthousiasme un voisin conquis. Certains vont plus loin et se rendent au pied de son immeuble soir après soir. "Il est créatif, il nous fait un petit peu rêver parce qu'on ne sort pas beaucoup", apprécie une autre. D'autant que les prestations de Philippe sont aussi retransmises en direct sur les réseaux sociaux.



