Situation sanitaire inquiétante dans un lycée de Drancy en Seine-Saint-Denis où une vingtaine de parents d'élèves sont morts du Covid-19 en un an

La situation est très préoccupante au lycée Eugène Delacroix de Drancy (Seine-Saint-Denis). En un an, une vingtaine d’élèves ont perdu un parent du Covid-19, et on observe une recrudescence des cas depuis une dizaine de jours. Certains professeurs ont même exercé leur droit de retrait et certains ont écrit au président de la République Emmanuel Macron pour dénoncer ces conditions dramatiques, lui demandant de fermer complètement le lycée.

Des habitants âgés inquiets

Dimanche 28 mars, dans les rues de Drancy, les habitants sont choqués par la situation, mais pas étonnés. C'est le cas d'Alice et Yvette, de retour du marché. Elles habitent juste à côté du lycée et ont découvert la situation dramatique de l'établissement en lisant la lettre des professeurs. Désormais, elles ne sont plus sereines à l'idée de passer devant le lycée Eugène Delacroix, l'un des deux lycées publics de Drancy. "Je savais qu'en Seine-Saint-Denis ça augmentait mais je ne pensais pas que c'était aussi fort à côté de chez moi, dans le lycée", confie Alice, "J'habite à côté, je vois que les jeunes ont leurs masques. Pas tous, mais la majorité le portent. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Je n'en sais rien. On a peur, surtout nous, les personnes âgées." Et son amie ajoute : "Ils ne savent pas si ça vient de l'école ou si des parents l'ont attrapé ailleurs. Ils ne peuvent pas savoir..."

Des négligences dans certains établissements

Séverine vit dans la résidence derrière le lycée. "Je n'étais pas au courant de la situation sanitaire ici", affirme-t-elle. Elle admet qu'après un an de crise du Covid-19, il n'est pas toujours simple pour les élèves de respecter toutes les restrictions : "Ma fille est au collège et elle m'a dit que certains élèves et surveillants ne portent pas le masque correctement. Donc je pense qu'au lycée aussi, ça ne doit pas être bien fait tout le temps, pas toute la journée."

Deux mille élèves et 300 membres du personnel se croisent au lycée Eugène Delacroix. Parmi eux : Medhi, en terminale, qui confirme cette négligence : "Les classes ne sont pas réparties comme il faudrait, c'est-à-dire qu'on est 26 dans une classe de 30 places", raconte-t-il, "Pour les examens, on est collés..."

"J'ai peur que mes parents tombent malades. Si on décide de fermer le lycée ou même seulement des classes ça ne me dérange pas. Mais pour le moment on ne fait rien. On attend et on espère ne pas l'attraper." Medhi, élève au lycée Eugène Delacroix à Drancy franceinfo

Alors, fermer ou pas le lycée ? La décision divise car certains élèves ne veulent pas revivre les cours à la maison. Pour le moment, les emplois du temps sont bouleversés : certaines heures sont déjà en distanciel, d'autres non et des professeurs ont annulé leurs cours. Lundi, le lycée de Medhi sera donc ouvert mais il s'interroge : "La question c'est : 'Est-ce que je vais y aller, pour mes parents ?' Je pense que non." 22 classes vont néanmoins être fermées et une campagne massive de tests aura lieu mardi et mercredi.