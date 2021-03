Covid-19 : au lycée Delacroix de Drancy, "le protocole sanitaire ne peut pas être appliqué, par manque de moyens", dénonce un professeur

"La réalité du lycée Delacroix de Drancy, c'est que le protocole sanitaire ne peut pas être appliqué, par manque de moyens", dénonce dimanche 28 mars sur franceinfo Clément Barres, professeur de mathématiques au sein de l'établissement, alors que le lycée compte depuis le début du mois plus d'une cinquantaine de cas positifs parmi les élèves, et qu'une vingtaine de parents d'élèves sont morts du Covid-19 depuis un an.

"Le nettoyage des sols n'est fait qu'une fois par semaine, alors que le protocole sanitaire dit explicitement que les sols doivent être nettoyés tous les jours", dénonce le professeur, "Il y a un réel manque de personnel. Il n'y a pas eu d'embauche d'enseignants, de personnels de nettoyage, de surveillants à la cantine."

De nombreux professeurs exerceront à nouveau leur droit de retrait la semaine du 29 mars

"Force est de constater que le gouvernement ne fait rien pour empêcher la situation de s'aggraver", a également dénoncé Clément Barres. "On s'achemine vers une fermeture temporaire et généralisée des établissements dans lesquels rien n'a été fait depuis le mois de septembre", ajoute-t-il, expliquant que beaucoup de professeurs exerceront à nouveau leur droit de retrait la semaine du 29 mars.

Le professeur évoque enfin la campagne de dépistage massive qui aura lieu dans l'établissement à partir de mardi 30 mars : "J'ai peur que ce dépistage arrive bien tard, mais c'est ce que nous demandions. Il faudrait surtout que ces campagnes de dépistage soient régulières."