"Si on n'est pas capables de contrôler la chaîne de contamination, on peut être amenés à reconfiner", estime l’infectiologue Anne-Claude Crémieux

Invitée de franceinfo mercredi 13 mai, l’infectiologue Anne-Claude Crémieux a souligné l’importance de la réactivité des brigades chargées d’identifier les personnes infectées par le coronavirus pour éviter un reconfinement et une seconde vague de l’épidémie, voire le "scénario catastrophe" du reconfinement de tout le pays. "Si on n'est pas capables de contrôler la chaîne de contamination, on peut être amenés à reconfiner", prévient l’infectiologue de l’hôpital Saint-Louis, à Paris.

Si la France veut éviter une seconde vague, cela passe "essentiellement" par le respect des mesures barrières. "On voit bien que, au fond, ces nouveaux clusters sont souvent issus de rassemblements, parfois petits", note Anne-Claude Crémieux. Mais le facteur prépondérant, ce sera la "réactivité" des équipes chargées de "casser les chaînes de contamination" qui risquent de réapparaître localement. "Le facteur extrêmement important, c'est la réactivité de ces fameuses brigades pour identifier les personnes qui sont infectées et casser les chaînes de contamination avant que celles-ci ne se diffusent et qu'on ait affaire finalement à une épidémie incontrôlable, comme ce qui nous est arrivé fin février", explique Anne-Claude Crémieux.

Reconfiner une partie de la population ?

Faudra-t-il reconfiner une partie de la population, en cas de nouvel emballement de l’épidémie ? "Absolument, répond l’infectiologue. On peut être amenés à reconfiner une région géographique, à partir du moment où un 'cluster' aurait échappé au contrôle des autorités". "C'est exactement le scénario que l'on a eu au moment où on a confiné tout le pays. Pourquoi est-ce qu'on a confiné ? Parce qu'on n'était plus capables d'identifier l'ensemble des personnes infectées et d'arrêter la chaîne de transmission", rappelle Anne-Claude Crémieux.

Ce qu'on espère, évidemment, c'est qu'on n'aura pas à aller plus loin, c'est-à-dire à un scénario un peu catastrophe qui serait de reconfiner l'ensemble du pays.Pr Anne-Claude Crémieuxà franceinfo

"On a demandé un sacrifice très important à la population en se confinant, poursuit l'infectiologue. C’était indispensable parce que l'épidémie était devenue incontrôlable sur le territoire. Il n'y avait plus que cette solution pour éviter le dépassement de nos capacités de prise en charge des patients, en particulier en réanimation." "Il faut absolument tout faire pour éviter de se retrouver dans cette situation-là", a ajouté Anne-Claude Crémieux.