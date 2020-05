DIRECT. Déconfinement : des plages rouvrent aujourd'hui dans le Finistère et en Loire-Atlantique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DECONFINEMENT

: Pour franceinfo, j'ai arpenté ses rues pendant deux jours. De la fameuse église évangélique où tout est parti, aux commerces du centre-ville, en passant par l'hôpital. Car ici plus qu'ailleurs, la crainte de la seconde vague est réelle. Une angoisse résumée ainsi par une habitante : "Pardon de casser l'ambiance, mais rien n'est réglé." Voici mon reportage.









: "Revenez, on a rouvert". Comme ailleurs dans le pays, les habitants de Mulhouse ont aussi le droit de souffler un peu depuis lundi. Mais dans cette ville du Haut-Rhin, qui a été l'un des principaux foyers français de coronavirus, le déconfinement prend une autre allure.



: Pas de carte de fidélité ? Pas de masques ! Dans certaines enseignes de la grande distribution, permettre à certains clients de réserver leurs masques leur permet de gérer les stocks, expliquent-elles. Mais est-ce une pratique légale ? Notre journaliste Alice Galopin s'est penchée sur cette pratique qui a suscité l'indignation, y compris parmi nos lecteurs.



: Et puisque que vous êtes également nombreux à nous demander si votre cas constitue un motif impérieux, voilà un autre article qui fait le point sur ce concept (un peu trop flou).







: Et puisque que vous êtes encore nombreux à nous poser des question de ce type, permettez-moi de vous renvoyer vers cet article ! Jetez-y un oeil avant de nous demander si vous avez ou non le droit de vous rendre dans telle ou telle ville à tel ou tel motif. La réponse s'y trouve surement !





: Bonjour @David et bonne journée à vous. Seuls les diplomates, les personnels de santé ou les travailleurs frontaliers, peuvent se rendre dans un autre pays de l'espace européen. Tous les autres devront justifier d'un motif impérieux. Or, ce n'est pas le cas d'un rendez-vous chez le tailleur. Peut-être pouvez-vous tenter de le repousser ? Le 7 mai, le ministre de l'Intérieur a annoncé que les restrictions aux frontières de la France avec les pays de l'espace européen seront "prolongées jusqu'au 15 juin au moins".

: Bonjour FI. Peut être pourrez vous me répondre. J'habite à la frontière avec l'Italie et j'aimerais me rendre chez un tailleur à Turin. Je reste dans la limite des 100km mais côté italien je ne trouve pas d'information sur la possibilité de circuler. Merci pour votre aide.

: Ce matin, Les Echos s'intéresse à la question de la relocalisation de l'industrie en France, à la suite de la crise sanitaire. "Un nouveau rêve Français", qui pose de nombreuses questions.









: Mais en kiosque, l'ambiance est studieuse. De très nombreux quotidiens régionaux font la une sur la reprise partielle des cours hier, pour plus d'un million d'élève, dans des conditions inhabituelles. C'est aussi le choix du quotidien national La Croix, pour qui l'école est "forcée de se réinventer."



: Si certains retournent à la plage, d'autres redécouvrent le bonheur d'observer les sommets, comme en Alsace, nous disent ce matin l'Alsace et les Dernières nouvelles d'Alsace.



: A Paris, où les habitants vivent pour une grande majorité en appartement, le parvis du Sacré-Cœur a été évacué hier soir et le canal Saint-Martin avant-hier.

(BERTRAND GUY / AFP)



: "On ne demande pas la réouverture pour que les gens aillent faire bronzette et des pique-niques à 200."



Le premier adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo, demande plus d'espaces publics utiles pour que les gens puissent se promener et assure que la ville est prête à mobiliser des agents pour empêcher les positions statiques. "Il faut aussi trouver un moyen pour avoir plus d'espace parce que c'est une ville extrêmement dense", a-t-il dit à franceinfo.

(ERIC PIERMONT / AFP)



: Bonne nouvelle si vous habitez dans le Finistère et en Loire-Atlantique. Certaines plages rouvrent dès aujourd'hui dans ces deux départements.



Au Conquet, à l'ouest de Brest, deux plages seront accessibles de 7 heures à 20h.



Deux plages ouvertes également à Porspoder et trois à Ploudalmézeau, sur les mêmes horaires. Il est interdit d'y étaler sa serviette plus de 20 minutes, de boire de l'alcool ou de faire un barbecue. La promenade, le jogging, la baignade et les sports nautiques sont autorisés. La pratique du surf est autorisée mais limitée à deux heures stationnement compris.



Les plages de la Baule et de Pornichet rouvrent ce mercredi à 8h. Les apéros ou les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.

: C'est parti pour le premier point sur l'actualité de ce mercredi 13 mai :

Emmanuel Macron présidera ce matin le premier Conseil des ministres depuis le déconfinement. Le président et son gouvernement vont adopter une longue série de projets de loi habilitant les dizaines d'ordonnances prises dans l'urgence dans de nombreux domaines, de l'économie à la justice en passant par l'éducation et le travail.





• Vous en aurez besoin si vous devez prendre les transports en commun franciliens ce matin : voici les attestations indispensables pour circuler à l'heure de pointe.



• "Santé, sobriété, solidarité et souveraineté": une soixantaine de parlementaires à la fibre écologique et sociale, ont dévoilé leurs trente propositions pour "le jour d'après" la crise sanitaire du coronavirus. Les élus disent avoir reçu 8 700 contributions sur leur plateforme collaborative en ligne "Le jour d'après", lancée début avril.





Le nombre de morts journaliers continue de grimper dans l'Hexagone (+348 décès en 24 heures), portant le bilan à presque 27 000 morts.