Sebastien Lecornu espère pouvoir installer les conseils municipaux élus "vers la fin du mois de mai ou début juin"

Dans Le Parisien, le ministre chargé des collectivités territoriales promet une réponse d'ici le 23 mai sur la question de l'organisation du second tour.

Après le report du second tour des municipales en raison de l'épidémie de coronavirus, Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, espère que les conseils municipaux élus dès le premier tour pourront être installés "vers la fin du mois de mai ou début juin", "si les conditions sanitaires le permettent". Dans Le Parisien daté de samedi 18 avril, il promet une réponse d'ici le 23 mai sur la question de l'organisation du second tour.

Plus de 30 000 communes ont élu leur maire dès le premier tour, mais les conseils municipaux n'ont pas pu être installés à cause du confinement. "Je me permets de rappeler qu'on ne peut pas installer un conseil municipal par voie dématérialisée, car l'élection du maire doit se tenir à bulletin secret : c'est une obligation constitutionnelle", précise le ministre.

"Installer les 30 143 conseils municipaux dès que possible"

"Néanmoins, notre volonté est d'installer les 30 143 conseils municipaux complets dès le 1er tour dès que possible", ajoute-t-il, promettant d'être "exemplaires sur le plan sanitaire, en autorisant un quorum abaissé, des possibilités de procurations multiples, le respect des gestes barrière et un ordre du jour limité à l'installation du maire et de ses adjoints".

"Les élus locaux seront aussi au cœur de notre stratégie de déconfinement, souligne Sébastien Lecornu. Quant aux conseils régionaux, ils devraient aussi prendre pleinement leurs rôles sur le volet économique. Il faut désormais qu'ils puissent vite verser leur contribution au fonds de solidarité… ce qui n'est pas toujours le cas."