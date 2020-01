Sciences : comprendre le Coronavirus

Le Coronavirus doit son nom à sa forme très particulière. "Au microscope électronique, il apparaît aux yeux des scientifiques comme une petite couronne de protéines qui enferme le matériel génétique de ce virus. Statiquement, il appartient à une famille très commune de Coronavirus. Un tiers des infections pulmonaires, respiratoires est dû au Coronavirus. Avec nos grippes, nos rhumes, tout un chacun a déjà été porteur du Coronavirus", explique Jean-Christophe Batteria.

La chauve-souris ciblée

Et le journaliste scientifique d’ajouter : "Si certains sont bénins, d’autres sont beaucoup plus agressifs et invasifs. Ils rentrent profondément dans les voies respiratoires. Selon les chiffres, le Coronavirus tue 2% des personnes infectées. Mais ce chiffre pourrait être revu à la baisse. Les scientifiques chinois ont décortiqué le virus. Ils ont ciblé la chauve-souris qui l’a transmise aux serpents, qui les transmettent ensuite aux hommes. C’est le premier scénario écrit pour l’instant. Un vaccin pourrait être opérationnel dès l’été 2020."