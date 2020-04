Savoie : une radio associative organise des "boums" à distance pour les enfants

A quelques secondes de l'antenne, l'ambiance monte doucement à Lescheraines, en Savoie. Chaque vendredi de confinement contre le coronavirus Covid-19, Radio Alto fait sa fête de 17 heures à 19 heures. Une vraie boum est organisée avec des chansons au programme et des dédicaces entre enfants du massif. A quelques kilomètres du petit studio, Pauline et ses trois enfants sont des auditeurs conquis et fidèles. "C'était parfait, les enfants peuvent envoyer des dédicaces aux copains", explique la mère de famille.

Une émission consacrée aux anciens

A la radio, le téléphone ne cesse de sonner. Les messages pleuvent sur les réseaux sociaux. "Ici, on est dans un massif qui est très éclaté avec plein de petits villages un peu partout. Les enfants se manquent, ils ne se voient pas", précise Olivier Gachet, vice-président de la station. Le plaisir ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Après les enfants, les seniors vont avoir une émission qui leur sera consacrée.

