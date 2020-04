Rugby : "Même si on ne le mérite pas, on est quand même content", le mythique club de Lourdes sauvé de la relégation par le coronavirus

Le club de rugby de Lourdes aurait dû descendre en 5e division si la Fédération française de rugby n'avait pas décidé de geler les championnats amateurs, en raison du confinement mis en place pendant l'épidémie de coronavirus.

C’est un miracle dont seul Lourdes a le secret. Son club de rugby, huit fois champion de France, dernier de sa poule de Fédérale 2, devait descendre en Fédérale 3, la cinquième division du rugby français. Mais c’était sans compter sur la décision de la Fédération française de rugby de geler tous les championnats amateurs suite à l’épidémie de coronavirus. Il n’y aura donc ni montée, ni descente.

S'il y a quelques décennies, battre Lourdes équivalait à battre les All Blacks - le FC Lourdes est même resté invaincu à domicile pendant 12 ans entre 1948 et 1960 - ces derniers temps, le club a enchaîné les saisons galères jusqu'à se retrouver au bord du précipice. Avant qu'elle ne soit interrompue, la saison 2019-2020 était un enfer pour les Bigourdans : 16 matches, 16 défaites, 500 points encaissés.

Alors ce maintien obtenu sur tapis vert est un soulagement pour l'équipe. "On était suspendu à nos téléphones ces derniers jours, relate l'arrière Mathieu Pouey. On se dit que c'est cool de rester en Fédérale 2. Quand on est compétiteur, on essaye toujours de jouer au meilleur niveau possible. Même si là on ne le mérite pas, on est quand même contents, entre potes, de pouvoir se dire que l'an prochain on repartira là où on était cette année".

Le club prépare la suite

Ce n'est pas la première fois que Lourdes est repêchée. En 2016-2017, le club avait profité d'une réforme du championnat pour éviter la descente. Ce printemps, les circonstances sont bien différentes, mais la saison prochaine se prépare déjà pour les dirigeants du FC Lourdes.

Si la saison redémarre mi-septembre, on sera les plus heureux à être dans les tribunes ou au bord de la talanquère.Jean-Pierre Armengaud, président du FC Lourdesà franceinfo

Le président Jean-Pierre Armengaud explique que cette saison, le club a notamment été pénalisé par un effectif réduit, 45 joueurs pour former deux équipes seniors. "Quand on y ajoute quelques blessures, quelques joueurs qui ont un peu de caractère et qui n'ont plus voulu venir s'entraîner, la préparation des matchs en a été réduite à sa plus simple expression. C'est tout un tas de petits problèmes qui font que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances", résume Jean-Pierre Armengaud. Le dirigeant retient tout de même "la solidarité parmi les joueurs" qui a permis, selon lui, que l'équipe "n'explose pas".

Pour préparer la saison prochaine, une visioconférence a été organisée avec les nouveaux entraîneurs, les joueurs et les dirigeants, réunion qui s'est terminée par une troisième mi-temps, chacun chez soi.