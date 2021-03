Royaume-Uni : un rescapé du Covid-19 devient un généreux donateur pour la recherche

Daren Buttrick fut l’un des premiers malades du Covid-19 en Angleterre, alors que le virus ne circulait que très peu. Ce père de famille sportif et sans antécédent médical a été très vite hospitalisé. Son état s’est rapidement dégradé, et l’infirmière lui a signalé qu’il avait un quart d’heure pour appeler ses proches avant d’être placé dans un coma artificiel. “Ces 15 minutes ont été les pires de ma vie, juste le fait de parler à ma femme au téléphone en l’entendant pleurer, à mes parents qui me disaient qu’ils ne voulaient pas que ça arrive, qui voulaient échanger leur place avec moi, j’avais tellement peur, c’était si effrayant, je me disais qu’une fois endormi, je ne me réveillerai peut-être plus jamais”, raconte-t-il.

Un rescapé au grand cœur

Suite à cette épreuve, une fois remis, il décide d’aider la recherche et fait 24 dons de plasma sanguin en à peine une année pour tenter de sauver des vies dans le cadre d’un essai. Les anticorps présents dans son sang ont été réinjectés chez d’autres malades du Covid-19. “J’espère que mes dons ont pu aider 48 personnes à éviter les soins intensifs”, explique Daren Buttrick, devenu le donneur le plus prolifique du Royaume-Uni.