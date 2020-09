Roland-Garros : le tournoi démarre dans une ambiance intimiste

Alors qu'il se déroule habituellement au mois de juin, le tournoi de Roland-Garros a débuté le 27 septembre cette année. "Les conditions sanitaires et les conditions météorologiques rendent ce tournoi totalement imprévisible. Les matchs ont bien débuté ce matin sur les coups de 11 heures, mais à cause du vent et de la pluie, beaucoup de matchs ont déjà dû être interrompus", indique le journaliste Grégory Naboulet, en direct de la Porte d’Auteuil à Paris, lors du premier tour.

1 000 spectateurs tirés au sort

"Pour voir du tennis, il faut venir ici sur le court central, le court Philippe Chatrier qui dispose d'un toit depuis cette année", ajoute le journaliste. Seulement 1 000 spectateurs pourront assister au tournoi cette année. "1 000 chanceux presque, parce que la grande majorité d’entre eux a remporté un tirage au sort pour pouvoir obtenir leurs billets et voir les joueurs, dans une ambiance assez intimiste", précise-t-il. Les joueurs et les joueuses vont quant à eux vivre dans une bulle pendant toute la durée du tournoi.