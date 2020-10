Revue de presse : les titres de la presse régionale

Toujours de nombreuses Unes sont consacrées à la crise sanitaire qui traverse le pays depuis plusieurs mois. La Dépêche est sur le qui-vive : Toulouse (Haute-Garonne) entre "en zone d'alerte maximale" et devra fermer ses bars. À Montpellier (Hérault) aussi, "Les bars ferment", titre le Midi Libre. Une enseignante témoigne également dans Le Maine Libre et raconte ses "six mois de souffrance" après avoir contracté le Covid-19

L'actualité au-delà du coronavirus

Dans un autre registre, le Progrès consacre sa Une à la circulation et indique que "Lyon a toujours le goût du bouchon". Nord Eclair revient sur une initiative menée à Roubaix (Nord) en 2018, les maisons à un euro, et fait le bilan sur la situation. Plutôt mitigé indique Samuel Etienne, puisque "seulement dix maisons ont été concernées par ce dispositif".

Le JT

Les autres sujets du JT