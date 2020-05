Restauration, écoles, pistes cyclables... Les sujets à la une de la presse quotidienne régionale

Lundi 18 mai, le journaliste Samuel Étienne, présent sur le plateau de la chaîne franceinfo, décortique la presse quotidienne régionale. "'Il faut sauver nos restaurants', c'est l'appel de la Dépêche du midi. La restauration et l’hôtellerie font partie des secteurs les plus touchés par la crise. Presse Océan confirme en indiquant que les restaurants sont dans le flou. On ne connaît pas la date de réouverture de ces établissements."

Les collégiens en zone verte font leur rentrée

Le Courrier de l'Ouest s'intéresse aux solutions trouvées par les travailleurs qui doivent se débrouiller pour déjeuner en l'absence d'offres proposées par les restaurants, toujours fermés durant la deuxième semaine de déconfinement. "Après les écoliers la semaine dernière, c'est au tour de certains collégiens de faire leur rentrée, c'est à la une du Berry Républicain", précise Samuel Étienne. Le journal La Provence insiste, lui, sur le retard de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) en matière de pistes cyclables.