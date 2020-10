REPLAY. Covid-19 : revivez le point sur l'épidémie du ministre de la Santé Olivier Véran et celui de l'Economie, Bruno Le maire

Quatre nouvelles villes en zone d'alerte maximale. Les métropoles de Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne rejoignent Aix-Marseille, Paris et la Guadeloupe, déjà placée dans cette zone critique, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi 8 octobre au cours de son point sur la situation sanitaire de l'épidémie de Covid-19. "La situation s'est dégradée dans plusieurs métropoles ces derniers jours", ce qui va conduire à "basculer" certaines d'entre elles dans un niveau supérieur d'alerte, a expliqué le ministre lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Le ministre a d'autre part indiqué que Dijon et Clermont-Ferrand seraient placés à partir de samedi matin en alerte renforcée, un cran en-dessous. Ces mesures seront effectives dès samedi matin. Pour Toulouse et Montpellier, "nous nous donnons quelques jours", jusqu'à lundi matin, pour prendre éventuellement cette même décision, a ajouté Olivier Véran.

Chômage partiel pris en charge à 100% jusqu'à fin 2020 dans certains secteurs

La récession devrait atteindre 9% en France selon les prévisions, et le retour de l'épidémie et des restrictions sanitaires freine la reprise. Pour y répondre, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui accompagnait Olivier Véran, a annoncé l'élargissement de l'accès au Fonds de solidarité aux entreprises jusqu'à 50 salariés, contre 20 jusqu'ici, et à de nouvelles activités, des fleuristes aux blanchisseries, en passant par les bouquinistes des quais de Paris.

Le ministre de l'Economie a également indiqué que l'Etat prendrait en charge à 100% (contre 85% habituellement) l'indemnisation des salariés placés en chômage partiel dans certains secteurs particulièrement touchés : le tourisme, l'événementiel, la culture et le sport. Cette prise en charge doit durer jusqu'à la fin de l'année 2020.