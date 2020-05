Réouverture des Galeries Lafayette à Paris : "Le masque sera imposé à l'ensemble de nos équipes et des clients"

Après trois mois de fermeture, le grand magasin parisien va rouvrir ses portes ce samedi 30 mai. Le nombre de clients autorisé à entrer sera limité.

"On a pris la décision d'imposer le masque pour l'ensemble de nos équipes, mais également pour l'ensemble des clients qui rentrent dans le magasin" a annoncé ce vendredi 29 mai sur franceinfo Alexandre Liot, directeur du magasin Galeries Lafayette Haussmann à Paris. Le centre commercial rouvre ses portes ce samedi 30 mai, à 11 heures.

Après trois mois de fermeture, le grand magasin parisien va limiter le nombre de ses clients par bâtiment “afin de respecter un ratio d'une personne tous les 10 mètres carrés. Ça veut dire que sur le magasin coupole, le magasin principal, nous serions sur 3 500 personnes dans le bâtiment” a précisé M. Liot.

"Faire son shopping en toute sécurité"

Le directeur espère que la superficie du magasin va permettre aux visiteurs de faire leur course en toute sécurité. "L'avantage d'avoir 70 000 mètres carrés et différents bâtiments, c’est d'être à l'aise pour faire son shopping dans le confort et en toute sécurité". M. Piot a aussi prévenu que les restaurants à l'intérieur du magasin vont rester fermés “sans doute jusqu’au 22 juin".

Les Galeries Lafayette Haussmann accueillaient avant la pandémie de coronavirus en moyenne 80 000 personnes par jour et affichaient un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros par an, a rappelé M. Liot. Des chiffres qui dépendent pour une large part de la clientèle internationale du magasin. "Plus vite la clientèle internationale pourra revenir dans la capitale, plus nous serons ravis. Pour le moment, l'heure est à la reprise et à l'application des règles sanitaires", a conclu M. Piot.