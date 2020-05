Réouverture des écoles : une enseignante de maternelle "conseille aux parents de laisser les enfants à la maison" car "l'école comme ils vont la connaître maintenant, c'est traumatisant"

Alors que de nombreux élèves se préparent, après presque deux mois de confinement, à reprendre le chemin de l'école à partir de la semaine prochaine, élus, parents mais aussi enseignants s'interrogent sur les conditions de cette reprise.

"A moins qu'on vive extrêmement mal son confinement, parce qu'on est dans une petite surface, ou que l'on soit un élève avec des parents prioritaires, soignants, où là il n'y a pas le choix, autrement je conseille aux parents de laisser les enfants à la maison, parce que je pense que connaître l'école comme ils vont la connaître maintenant, c'est traumatisant". Enseignante en école maternelle à Paris, Camille était interrogée samedi 9 mai par franceinfo, à deux jours du déconfinement et de la réouverture progressive des écoles en France.

Selon le protocole sanitaire dévoilé dimanche dernier par le gouvernement, des gestes barrières et des règles sanitaires strictes devront être respectées, notamment en milieu scolaire, pour empêcher la propagation du coronavirus. Mais alors que de nombreux parents font face à un dilemne insoluble, Camille alerte sur le visage de cette nouvelle école. Selon la maîtresse, l'école est "le lieu par excellence" où "on a envie d'aller, on est heureux, on sourit, on saute dans les bras de sa maîtresse, les copains. Et tout ça, ça ne sera plus. Ce n'est pas dramatique, mais c'est réel", dit-elle. Et d'expliquer aux parents que "les choses vont être compliquées et que ce ne sera pas l'école d'avant, même pendant les semaines de confinement, ça va être bien pire".

J'estime même que c'est une certaine "maltraitance". Je le mets entre guillemets.Camille, enseignante en maternelleà franceinfo

Camille estime que les nouvelles règles sanitaires sont "inapplicables" auprès d'enfants de 3 à 6 ans : "Tout d'un coup, on nous pond un protocole sanitaire de plus de 50 pages extrêmement difficile à mettre en place. Et pour moi, impossible à mettre en place avec des élèves de maternelle. Les enfants ne peuvent plus jouer ensemble dans la classe, ne peuvent plus circuler librement, ne peuvent plus partager, ne peuvent plus se toucher, ne peuvent plus toucher la maîtresse. Tout est compliqué."

Cela va à l'encontre des objectifs de la maternelle qui sont l'affect, donc le rapport enseignant-élèves, élèves-élèves, l'attachement, la socialisation, les fondements de l'acquisition des compétences sociales fondamentales.Camille, enseignante en maternelleà franceinfo

L'enseignante ne comprend pas pourquoi un tel protocole est mis en place "alors que, soi-disant, les enfants ont une charge virale minime", argumente-t-elle. "Il faudra m'expliquer la logique", dit-elle. D'autant que "pendant des semaines, on n'a pas pratiqué ce protocole. Le protocole était très allégé", quand l'école était maintenue uniquement pour les enfants de soignants et de travailleurs prioritaires. "On devait faire que les enfants se lavent les mains régulièrement. Nous, on avait du gel, mais les enfants pouvaient jouer ensemble, se toucher, partager les jouets, raconte-t-elle. Donc c'était faisable". L'enseignante qui demande plus de cohérence au gouvernement.