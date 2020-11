Réouverture des commerces : les magasins s'adaptent à la nouvelle jauge

Tout doit être prêt pour le grand retour des clients dans les commerces, samedi 28 novembre. Il va falloir gérer les flux de clients. Il ne devra pas y avoir plus d'une personne pour huit mètres carrés. Certains patrons ont choisi le système D. "Dès que nous n'avons plus de panier disponible à l'entrée pour les clients, nous bloquons l'accès et nous attendons que certains clients ressortent du magasin", détaille par exemple le responsable d'un magasin parisien.

Certains misent sur la technologie

Dans un autre magasin de la banlieue parisienne, on parie sur la technologie, avec un panneau s'illuminant de vert ou de rouge en fonction du nombre de clients présents dans l'établissement. Le dispositif coûte 1 500 euros par magasin. À Toulouse, une commerçante a trouvé une autre astuce pour limiter les contacts : les clients pourront payer via leurs téléphones sans passer par la caisse. "On a la possibilité d'envoyer un lien de paiement au client pendant qu'il est en magasin pour qu'il puisse payer et que ça n'engorge pas le rez-de-chaussée", explique-t-elle.

