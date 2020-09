Rentrée : découverte du collège en temps de Covid

Seuls ou accompagnés par leurs parents, 156 élèves de sixième ont fait leurs premiers pas au collège Raymond Sirot pour une rentrée sous le signe du Covid. Un peu d'incertitude chez les parents comme chez les élèves qui n'ont, chose inédite, pas eu l'occasion de découvrir l'établissement avant la rentrée. Difficile, également, pour les professeurs qui auront du mal à mettre un nom sur un visage pendant les premières semaines de cours.





Plus de responsabilité pour les enseignants



"Habituellement, on a déjà leur sécurité en main, mais là encore plus et on a peur de ne pas faire les choses bien" témoigne une professeure principale qui s'apprête à accueillir des élèves. Seuls 150 élèves ont fait leur rentrée mardi 1er septembre, ils seront 600 dès le jeudi 3. Il faudra apprendre à conjuguer les gestes barrières avec ceux du quotidien.







