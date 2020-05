Renault : les salariés ont repris le chemin de l'usine de Sandouville

Après deux semaines d'arrêt forcé, les employés de l’usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) sont de retour, vendredi 22 mai. Nombre d’entre eux avaient hâte de reprendre. "Très soulagé, on a perdu 15 jours déjà", lance un salarié. "On risque plus de le choper en allant au centre commercial qu’en travaillant chez Renault, maintenant", indique un autre.

L'incompréhension des autres syndicats

Des mesures de sécurité à l’origine de la fermeture de l’usine. Le 7 mai, le tribunal du Havre, saisi par la CGT, les juge insuffisantes. La justice ordonne donc de suspendre la production. Incompréhensible pour les autres syndicats qui avaient, eux, validé ces mesures sanitaires. Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, souligne l’importance d’une reprise, dans un contexte économique tendu. Déjà en difficulté avant la crise sanitaire, Renault doit annoncer un large plan d’économie dans les prochains jours avec des fermetures de sites.

