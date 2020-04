Quelles mesures sanitaires mises en place pour un retour du trafic SNCF ?

Une reprise du trafic ferroviaire, mais sous quelle forme ? La SNCF s’active en coulisses pour préparer le retour de son activité. A partir du 11 mai 15% des TGV vont de nouveau circuler. Les prévisions envisagent un retour de 50% de ces trains en juin et 100% d’ici l’été. Une reprise progressive qui suppose la mise en place de mesures de sécurité au niveau sanitaire.

La question des masques sur la table

Président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou souhaiterait « que les passagers ferroviaires portent un masque. » Il en a fait la demande officiellement auprès des autorités. Une consigne de prévention qui ne doit pas être la seule à voir le jour selon les syndicats. « Les meilleures protections qu’il doit y avoir, c’est des règles sanitaires de distanciation plus le masque, et non pas l’un ou l’autre, c’est vraiment les deux. Puis ensuite, des tests afin de prémunir et de savoir qui, malheureusement, est en danger potentiel ou pas. Nous, nos collègues aujourd’hui vont au boulot avec la boule au ventre », alerte Bruno Poncet, secrétaire fédéral Sud Rail.

